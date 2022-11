Montefusco: “Non condivido la scaramanzia per la parola scudetto a Napoli”

Vincenzo Montefusco, calciatore ex Napoli ed attualmente opinionista degli azzurri, ha parlato della lotta al tricolore.

A Radio Marte l’argomento principale della sua intervistata è stata la scaramanzia che travolge i tifosi partenopei in merito alla vittoria del terzo tricolore: “Non condivido la scaramanzia che vi è attorno alla parola scudetto da parte dei tifosi del Napoli. Al contrario ritengo che pronunciare questa parola possa essere una base per creare una mentalità forte e solida. La sosta per gli azzurri è di aiuto, alcuni dovevano tirare il fiato dopo un periodo fitto di partite”.