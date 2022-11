Mondiali – La Spagna domina contro la Costa Rica: a 15 minuti dalla fine è 5-0 per la Roja

La Spagna sta dominando il match contro la Costa Rica.

Dopo l’incredibile e inaspettata sconfitta della Germania contro il Giappone, la seconda gara del girone E sta per terminare con la vittoria netta della Roja di Luis Enrique contro la Costa Rica: per il momento decidono il match le reti di Dani Olmo, Asensio, Gavi e la doppietta di Ferràn Torres: un divario troppo grande tra le due compagini, apparso insanabile fin dai primi minuti di gioco. Una vittoria, quella momentanea, che consente dunque alla Spagna di arrivare alla gara contro la Germania con tre punti di vantaggio ed una differenza reti che per ora è già a + 5.