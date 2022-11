Luciano Moggi è tornato a parlare dello scandalo Calciopoli ai microfoni di Radio Bianconera. Ecco di seguito le sue parole:

“Calciopoli ha messo in discussione una società di calcio e ha distrutto il calcio italiano, perché la Juventus dava all’Italia i giocatori che erano fondamentali per vincere con la Nazionale. Io non ho mai chiesto a nessuno di favorire la Juve, avevamo tutti contro“.