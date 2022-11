Marco Rossi: “Lobotka è da sempre fondamentale per come gioca”

Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Rossi ha elogiato Lobotka, analizzando anche il suo passato e le sue qualità da playmaker: “Lobotka è calciatore importantissimo, in ogni squadra in cui ha giocato è stato in grado di dare equilibro e ordine al reparto. Dopo l’acquisto del Napoli dal Celta Vigo, avevo già previsto che potesse diventare un perno del Napoli”. L’evoluzione dello slovacco è sotto gli occhi di tutti gli esperti del settore e gli addetti ai lavori, sbalorditi dall’exploit di un calciatore che ad oggi ha pochi rivali in Europa.