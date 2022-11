Maccarone: “Mario Rui era forte già all’Empoli, è uno dei terzini più forti in Italia”

Massimo Maccarone, ex attaccante di Serie A e compagno di squadra di Mario Rui all’Empoli, si è soffermato sul Napoli.

A Radio Punto Nuovo ques’ultimo ha elogiato il calcio di Spalletti e i profili di Zielinski e Mario Rui. Sul terzino si è espresso in tal senso: “Mario Rui era forte già ai tempi dell’Empoli, credo che ad oggi sia uno dei terzini migliori in Italia. Mario Rui è un calciatore di qualità, un pà come Zielinski. Su Zielinski ho sempre pensato che fosse fortissimo e che sarebbe dovuto approdare in un top club europeo, sta mettendo in atto le sue grandi capacità. Spalletti sa far giocare molto bene le sue squadre e anche a Napoli sta esprimendo al meglio la sua idea di calcio”.