Il Mattino – Gli azzurri si rivedranno a Castel Volturno il 1 dicembre: il motivo

Lo staff tecnico di Spalletti è al lavoro insieme al tecnico toscano per definire il periodo di ritiro previsto in Turchia.

Come riportato dal quotidiano campano Il Mattino, il gruppo squadra a disposizione dell’allenatore si rincontrerà il 1 dicembre al centro di allenamenti di Castel Volturno per conoscere il programma completo del ritiro in Turchia, che partirà dopo pochi giorni. Le amichevoli serviranno per testare i muscoli dei calciatori rimasti a Napoli e per rimanere sul pezzo in vista del ritorno in campo di gennaio: sarà un’occasione anche per gli azzurri che hanno giocato sporadicamente nell’ultimo periodo per mettere minuti nelle gambe e farsi notare da Spalletti.