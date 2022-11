Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha lasciato alcune dichiarazioni in merito alla candidatura dell’Italia a Euro 2032. Ecco le sue parole:

“Il 2032 è un anno importante per il mondo del calcio e per il nostro Paese. Candidate Italia e Turchia? Oggi la sfida è tra chi presenterà nel suo dossier delle fotografie di stadi già realizzati. Noi dobbiamo essere credibili con la nostra candidatura, non possiamo vendere sogni“.