Forgione su Maradona: “Sono disgustato dalle voci su di lui. Agnelli lo scartò”

Lo scrittore napoletano Angelo Forgione ha commentato su Radio Napoli Centrale le ultime interviste emerse su Maradona.

Ecco le sue parole: “Mi disgusta che certe voci vengano fuori adesso che è defunto e non può intervenire, né darci delucidazioni in merito, le vedo di cattivo gusto. È vero che Maradona era stato preso dalla Juventus nel 1980, poi bloccarono i calciatori che dovevano giocare il Mondiale, ci tornarono due anni dopo, ma Agnelli e Boniperti lo scartarono ritenendo che non aveva il fisico per fare carriera”.

Infine ha concluso: “Maradona ha fatto il suo percorso andando a Barcellona, sposando il Napoli e diventando napoletano, successivamente ha rifiutato la Juventus e il Milan”.