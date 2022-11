Floro Flores: “Non tratterrei Osimhen in caso di offerta monstre”

Antonio Floro Flores, ex calciatore ed attualmente tecnico dell’Unione Sportiva Angri, ha parlato di Napoli.

La sua carriera da attaccante reca anche diversi anni sotto il Vesuvio, essendo tra l’altro anche napoletano di origine. A Radio Kiss Kiss Floro Flores si è sbilanciato su Osimhen e Raspadori: “Per me è un dispiacere vedere Raspadori relegato in panchina, ma capisco che fare delle scelte con così tante scelte valide in attacco non è facile. A sinistra non mi ha convinto tanto, lo vedo più da attaccante centrale in grado di pungere vicino all’area di porta. Per dargli continuità lo lancerei da titolare in caso di offerta monstre per Osimhen pari a 100 milioni. A queste cifre venderei il nigeriano e punterei sull’ex Sassuolo”.