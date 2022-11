Fedele: “Il Napoli potrebbe comprare un terzino destro durante la prossima sessione di mercato”

Il procuratore sportivo Gaetano Fedele è intervenuto a ‘Marte Sport Live’ in onda su Radio Marte, per parlare del mercato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Probabilmente non interverrà sul mercato. Forse, l’unico ruolo che potrebbe sistemare è il terzino destro, trovando un’alternativa a Di Lorenzo. Il mercato in questi ultimi tempi e abbastanza fermo e ci si deve adattare. Prenderei Pasquale Mazzocchi? Sta facendo bene e potrebbe servire, anche se costicchia. Di Lorenzo è un perno fondamentale, ma non credo che Mazzocchi possa fare da comprimario. Al Napoli serve un giocatore esperto che sa che può fare massimo 4-5 partite”.