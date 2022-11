Daniel Martinez, giornalista di ESPN Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale della sfida tra Lozano e Zielinski in Messico-Polonia. Ecco le sue parole:

“Lozano ha grande importanza per la sua squadra, sta vivendo proprio un bel momento. Chi ha festeggiato per il pareggio è l’Argentina, un girone molto aperto dopo la vittoria dell’Arabia Saudita. Il Messico può dire la sua, la Polonia non ha giocato bene, anche con Zielinski fuori posizione, si cerca sempre la palla lunga per Lewkandowski, che è un giocatore molto interessante, ma hanno poche idee di gioco“.