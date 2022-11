Clamoroso al Mondiale – Il Giappone batte la Germania 2-1 nel girone E

Si apre clamorosamente il girone E dei Mondiali in Qatar, che vede incredibilmente il Giappone battere la Germania per 2-1 al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan.

Dopo la rete di vantaggio dei tedeschi firmata su rigore da Gundogan, Doan e Asano per i giapponesi hanno firmato la rimonta nella seconda frazione di gioco nel giro di soli 8 minuti, tra il 75′ e l’83’. Un esordio da dimenticare per gli uomini di Flick, che dovranno ora vincere il secondo match del girone contro la temibile Spagna di Luis Enrique, che scenderà in campo alle 17 contro la Costa Rica con il vantaggio di ritrovarsi prima in classifica in caso di vittoria.