Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, pare che l’Italia possa tornare a giocare a Fuorigrotta, presso lo stadio Diego Armando Maradona.

La FIGC, infatti, ha chiesto all’amministrazione comunale la disponibilità della struttura in vista dei prossimi appuntamenti della Nazionale. Tra questi, c’è la sfida contro l’Inghilterra per la qualificazione agli Europei, in programma giovedì 23 marzo 2023.

Si attendono aggiornamenti a riguardo.