Stramaccioni: “Napoli da scudetto se riparta bene dopo la sosta”

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di TMW news.

Concentrandoci sulla Serie A, il Napoli ha stupito tutti. Può essere l’anno buono per gli azzurri?

“Finora il loro cammino in Italia e in Europa il loro cammino è stato straordinario in Italia e in Europa e non soltanto per i risultati, ma anche dal punto di vista di ciò che esprimono sul campo, dell’idea di gioco, della bellezza anche estetica di come il Napoli va in campo e soprattutto di come lo faccia con diversi interpreti, sintomo che questa è un’orchestra che funziona a 360 gradi e non dipende solo da uno o due singoli. Il campionato quest’anno è comunque particolare, fondamentale sarà l’approccio ed il rientro da questa sosta che lo spezza in due. Potrebbe essere l’anno del Napoli, a patto che riparta senza ripercussioni dopo questa lunga sosta. Di solito le pause penalizzano chi stava facendo bene… Bisogna ritrovarsi e ricominciare a fare punti da subito, anche perché si riparte da un grande scontro diretto”.