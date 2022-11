Messico-Polonia, termina a reti inviolate l’esordio mondiale di Lozano e Zielinski

Termina 0-0 il big match tra Messico e Polonia, nonchè esordio al Mondiale per i due “napoletani” Lozano e Zielinski. Tante occasioni per entrambe le squadre; da segnalare anche un rigore fallito da Robert Lewandowski, neutralizzato dal portiere messicano Ochoa. Buona la prestazione di Lozano, che ha disputato l’intera partita e si è rivelato una spina nel fianco dei polacchi. Un po’ in ombra Zielinski, sostituito al minuto 87 dal neo-juventino Arkadiusz Milik. Al momento il Girone C racconta una classifica inusuale con Arabia Saudita prima (3 punti); poi Messico e Polonia (1 punto) e all’ultimo posto – a sorpresa – l’Argentina con zero punti.