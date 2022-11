La Repubblica – Spalletti seguirà gli azzurri impegnati al Mondiale: ha augurato buona fortuna a tutti

Luciano Spalletti seguirà i cinque azzurri impegnati in Qatar con molta attenzione.

Ad ognuno il tecnico di Certaldo ha augurato le migliori fortune, consapevole del valore di ognuno dei suoi, pronti a farsi valere nell’importante kermesse mondiale. L’edizione odierna de La Repubblica si è focalizzata sul saluto di mister Spalletti ai partenti: “Non c’è l’ Italia nel torneo iridato e fisiologicamente l’ attenzione degli appassionati si sposta sui giocatori della Serie A presenti a Doha, con un occhio particolare per i cinque alfieri della corazzata di Spalletti. Il tecnico li ha salutati alla loro partenza da Castel Volturno con un vigoroso in bocca al lupo e la promessa di tifare per tutti, senza fare preferenze. In particolare nel grande derby di oggi pomeriggio, già quasi decisivo per le sorti di Polonia e Messico nel girone C, in cui la favorita d’ obbligo è l’ Argentina di Lionel Messi”.