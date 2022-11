Il Mattino – Kvaratskhelia in visita a Tsalenjika: che festa con i bambini!

Kvicha Kvaratskhelia sta recuperando gradualmente dalla lombalgia acuta.

Il calciatore georgiano è ritornato in Georgia, a Tblisi, per passare un pò di tempo con famiglia e amici in questo periodo di sospensione degli allenamenti in casa Napoli. In occasione del suo rientro in madrepatria, dunque, l’attaccante del Napoli non ha perso l’occasione di trascorrere una bella giornata a Tsalenjika, città di cui è orginaria tutta la sua famiglia, in compagnia di tanti bambini, che gli hanno riservato una festa bellissima ed emozionante. L’edizione odierna de Il Mattino ha raccontato il ritorno a casa del campione ex Dinamo Batumi: “L’ esterno del Napoli, che sta recuperando dalla lombalgia a Tblisi, è tornato anche a Tsalenjika, il luogo di origine della sua famiglia dove ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e palloni. Una grande festa e una grande accoglienza per Kvara che ha regalato sorrisi ai bambini e li ha presi in braccio. Khvicha continua la terapia che gli è stata assegnata dallo staff medico del Napoli e punta a essere pronto per l’ inizio della prossima settimana”.

Kvaratskhelia si dimostra idolo indiscusso dentro e fuori dal campo.