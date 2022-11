Diramate le formazioni ufficiali di Danimarca-Tunisia in programma quest’oggi alle 14.00. per la prima partita del girone D. Sono 3 gli “italiani” che scenderanno in campo, queste le scelte dei due tecnici:

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg.

Allenatore: Kasper Hjulmand.

Tunisia (5-3-2): Dahmen; Drager, Meriah, Talbi, Bronn, Abdi; Laïdouni, Skhiri, Ben Slimane; Msakni, Jebali.

Allenatore: Jalel Kadri.