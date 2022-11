CorrSera – Il Napoli programma il futuro: Samarzdic, Thuram e Jashari nel mirino

Il Napoli guarda già al futuro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il taccuino di Cristiano Giuntoli recherebbe già tre giovani importanti su cui poter iniziare a muovere i propri passi in vista di un futuro a Napoli. Tra i tre, vi è anche Samarzdic dell’Udinese, andato in rete proprio al Maradona nell’ultima sfida prima della sosta dei Mondiali: “Il modello Napoli pensa già al futuro, ci sono nomi appuntati per eventuali scenari: Samarzdic dell’Udinese, Khepren Thuram del Nizza e Jashari del Lucerna. Giocatori che piacciono, giovani e forti, nella lista dei pensieri e delle opportunità. Hanno fatto scalpore gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, tutti provano a studiare il processo che ha portato il Napoli ad anticipare la concorrenza su due giocatori di livello così alto”.

Il lavoro di Giuntoli è inarrestabile.