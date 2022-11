Clamoroso Argentina: in vantaggio nel primo tempo, si fa rimontare e perde all’esordio con l’Arabia

Ha del clamoroso quello successo oggi in Qatar nel girone dove ci sono anche i due azzurri Zielinski e Lozano. L’Argentina ha perso nella partita d’esordio al Mondiale contro l’Arabia Saudita per 2-1. Messi e compagni sono andati in vantaggio al 10′ proprio con un gol della pulce su calcio di rigore. Primo tempo a forti tinte Albicelesti con l’Arabia che però è riuscita a tenere, e all’intervallo il risultato è solo di 1-0. Nel secondo tempo l’Argentina non scende in campo e al 48′ Al Sheri buca Martinez per l’1-1. Passano pochi minuti e l’Arabia raddoppia con un tiro a giro di Al Dawasari che va ad infilarsi sotto la traversa. Delirio allo stadio, l’Argentina non ci sta e prova a rientrare in partita ma tutte le occasioni si infrangono sul muro verde avversario guidato da un ottima prestazione del portiere Al Owais. Dopo 15′ di recupero l’arbitro finalmente fischia la fine, qualificazione adesso in salita per l’Argentina, per l’Arabia Saudita una vittoria tutto sommato meritata e adesso può sognare.