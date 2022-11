Cds – Possibile che Italia-Inghilterra si giochi al Maradona

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della possibilità per il Maradona di ospitare l’amichevole dell’Italia con l’Inghilterra in programma il 23 marzo: “In queste ore Gravina e la Federcalcio decideranno la sede per ospitare la partita con i finalisti di Wembley. Sabato da Napoli è arrivata la proposta veicolata da De Laurentiis. La Figc sta valutando una serie di condizioni e di fattibilità logistiche (Casa Azzurri) per chiudere il pacchetto che riporterebbe gli azzurri al San Paolo, ora intitolato a Maradona, quasi dieci anni dopo l’ultima volta (Italia-Armenia 2-2, qualificazioni mondiali, del 15 ottobre 2013).

La spinta dei 50 mila potrebbe avere un peso, peraltro in una stagione assai favorevole al Napoli e con quattro giocatori (Di Lorenzo, Raspadori, Meret e Politano) nella rosa azzurra. Mancini chiede entusiasmo intorno alla squadra e l’ambiente giusto, anche dal punto di vista meteo. Napoli è favorita su Bologna e Palermo, gli altri due stadi possibili per Italia-Inghilterra. Entro domani la Figc dovrà comunicare la sede prescelta all’Uefa”.