Cdm – Kvara vicino al recupero, lunedì potrebbe esserci alla ripresa

Kvara è pronto a tornare ad allenarsi con i suoi compagni dopo aver saltato le ultime tre partite del 2022. Ne parla il corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna: “Kvara è a Tbilisi, sta trascorrendo in patria questo periodo di vacanza continuando anche il programma di riabilitazione dalla lombalgia in modo che sia pronto lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. L’entusiasmo in patria è contagioso, ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e palloni. Kvaratskhelia è il volto-copertina del modello Napoli, che il mondo studia con grande attenzione”.