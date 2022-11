A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio e presidente dell’AMICA.

“Sono periodi tristi per me, vedere un Mondiale senza l’Italia… Il calcio però è il calcio, quindi lo seguiremo comunque. Di certo il nostro movimento adesso non è all’altezza delle quattro stelle che portiamo sul petto. La speranza è ripartire dai giovani, mixando con l’esperienza giusta per andare avanti. Mancini non ha molto alternative rispetto a quanto già stia facendo. Quest’anno tutte le squadre hanno dovuto affrontare preparazioni diverse e ha sovraccaricato i sistemi muscolari di molti atleti. Per questo abbiamo testimoniato tutti questi infortuni ed è bastato poco per vederne altri anche in Nazionale. Quando si gioca così tanto è normale purtroppo. Mazzocchi? È un problema di diagnosi, al momento è ancora troppo vaga per dare un tempo di recupero certo. Dal comunicato della Salernitana sembra aver avuto fortuna, però bisogna capire di che grado sia la lesione del legamento collaterale. Se è di primo grado, basterà un mesetto. Se di secondo occorreranno un paio di mesi, invece. Se di terzo, per carità speriamo di no, servirebbe addirittura un’operazione. Il rientro dal Mondiale? I calciatori sono abituati a dare tutto in queste competizione, al rientro ci sarà una fase di scarico inevitabile. Dovranno essere bravi gli staff a ricaricarli e a rimotivarli”.