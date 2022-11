Quello in Qatar è il Mondiale di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. I calciatori più iconici del 21esimo secolo sono pronti a darsi battaglia per la sfida finale che, secondo molti, sancirà in modo definitivo il verdetto su chi dei due è più forte.

Non parte bene però il capitano dell’Argentina! Secondo una foto riportata da Tyc Sport, Leo Messi avrebbe rimediato una forte botta nell’ultima amichevole e potrebbe saltare l’esordio contro l’Arabia Saudita. La caviglia, come si evince dallo scatto, è molto gonfia. Lo staff medico dell’albiceleste ha escluso la possibilità che possano esserci lesioni ma la presenza del numero 10, al momento, è a rischio!