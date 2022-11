Si è appena conclusa la seconda partita dei Mondiali in Qatar! L’Inghilterra ha battuto l’Iran per 6-2, un punteggio netto che si è consolidato già alla fine della prima frazione di gioco. Non c’è mai stata partita tra le due squadre, la differenza tecnica tra le due squadre era troppo importante per essere colmata dall’ardire e dalla voglia della nazionale iraniana. Per gli uomini di Southgate vanno a segno: Saka con una doppietta, Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish. Per l’Iran, invece, è il bomber Taremi a trascinare la sua nazionale. Bellissimo il primo goal mentre il secondo arriva su calcio di rigore, proprio nei minuti finali del match.