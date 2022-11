Sabatini: “Spalletti è un genio, sono invidioso di un colpo del Napoli”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Inter e Salernitana, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Calcio Show’, ed ha parlato della costruzione della formazione tipo del Mondiale 2022. Il dirigente si è soffermato anche sul suo modo di fare calcio e la strategia usata per costruire le squadre. Su Dzeko ha evidenziato: “Io sono abituato a fare un calcio non con tanti soldi, ma con i fondi di magazzino – ha assicurato -. Non ho mai preso un giocatore spendendo più di 15 euro. Solamente per Dzeko ho raggiunto quella cifra”.

Sul Napoli, Sabatini, si è soffermato in primis sull’allenatore azzurro: “Spalletti è un genio senza regole e la squadra è un’orchestra sincronica. Kvaratskhelia? Ne sono invidioso di questo colpo: è una vera scoperta, una locomotiva. E Kim un muro invalicabile”.

Sulla situazione della Roma, tra Mourinho e Karsdorp che non si è presentato al ritiro della Roma: “Ha fatto un errore grave, un calciatore deve seguire le regole del gruppo”. E per lo scudetto c’è anche la Juve: “È tornata a giocare come una grande squadra”. Ha concluso Sabatini.