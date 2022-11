Le pagelle di Chiariello: “Kvara da 10 è l’incarnazione di Best, Spalletti 10”

Pagellone di Umberto Chiariello per Campania Sport. Dagli studi di Canale 21, il giornalista ha dato i voti al Napoli dopo una prima parte di stagione straordinaria: “Il migliore è Kvaratskhelia: un’apparizione folgorante a livello mondiale. Dietro di lui Osimhen, decisivo e fondamentale in varie gare; Kim, che quasi ha fatto dimenticare Koulibaly; e Lobotka, padrone assoluto della mediana e miglior centrocampista d’Europa nel suo ruolo. Di Lorenzo e Anguissa pilastri e garanzie: anche per loro voti alti. Il camerunense è insostituibile, devastante. Il terzino è un cyborg. Meret da 8: ha sbagliato una sola gara, quella col Bologna, incidendo spesso sul risultato ed imparando a giocare da libero aggiunto. Mario Rui da 8, Olivera da 7.5”.

Chiariello ha poi aggiunto: “Rrahmani da 8 pieno, perché sempre importante finché c’è stato: ha un punto in meno di Kim. Ostigard 7: deve migliorare il gioco di piedi, pur essendo una forza della natura di testa. Jesus è leader, ha una funzione strategica nello spogliatoio. Era finito nel grande calcio e deve a Spalletti tutto, ma ha saputo ripagarlo”.

“8 pieno per Zielinski. Elmas non era il mio preferito, ma ha ripagato la fiducia del mister con ottime prestazioni. Il meno bravo, colui che deve dimostrare ancora di sapersi integrare, è Ndombele: 6.5, l’unico sotto il 7”.

“In attacco, Politano meglio di Lozano. Se il Napoli ha potuto fare il Napoli, però, lo deve al gol di Raspadori contro lo Spezia: decisivo. Simeone incarna lo spirito di questa squadra. Contro il Milan, a San Siro, potrebbe aver segnato il gol Scudetto. Kvara è l’incarnazione pulita di Best. A Spalletti e società do 10”.