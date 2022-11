Ruud Krol, grandissimo giocatore del Napoli nei primi anni ’80, oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua sulla squadra azzurra.

Ovviamente, da vecchio difensore, Krol ha esaltato il coreano Kim, il vero soldato della difesa del Napoli. Queste le sue parole:

“Kim si è ben integrato al Napoli, ma non va dimenticato che è un giovane che viene dalla Turchia dove il calcio è totalmente diverso, per cui bisogna capirlo quando sbaglierà qualcosa. Io ho visto Verona-Napoli e Napoli-Udinese: la sua crescita in tre mesi è stata devastante e sorprendente”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.