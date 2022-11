KKN – ADL pronto a cedere il Napoli? Arriva la smentita: le ultime

Radio Kiss Kiss Napoli, nell’ultima edizione dedicata alla squadra partenopea, ha voluto smentire la notizia del Corriere dello Sport di oggi. Secondo il quotidiano, infatti, più di un fondo statunitense avrebbe messo sul piatto oltre 900 milioni di euro per l’acquisizione della SSC Napoli. KKN però ha risposto chiaramente che “il Napoli non è in vendita“. Lo annunciò ADL già diversi mesi fa quando, durante un’intervista, annunciò che nelle stagioni passate avrebbe rifiutato offerte ben superiori al miliardo di euro.