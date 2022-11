Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, pare che la società di De Laurentiis abbia adocchiato un possibile vice Lobotka.

Si tratta di Enzo Le Fée (classe 2000) del Lorient. La sua valutazione è di circa 12mln di euro e non è da escludere una trattativa tra i due club per il trasferimento in maglia azzurra del centrocampista francese.

Si attendono sviluppi a riguardo.