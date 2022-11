Zeman: “Il Napoli ha un grande vantaggio, ma non dipenderà solo da loro…”

Zdenek Zeman, allenatore del Foggia ed allenatore del Napoli nella stagione 2000, ha parlato in esclusiva al portale FirenzeViola.it per parlare di Serie A e Mondiale.

“Il Napoli avrà un grande vantaggio per lo Scudetto, però il campionato inizierà dopo i Mondiali. Dipenderà molto dalle condizioni delle inseguitrici una volta che finirà il torneo in Qatar. Favorita per il Mondiale? Argentina e Brasile, vediamo poi cosa faranno Germania, Francia e Spagna. Peccato che manchi l’Italia. Di solito vincono sempre le solite…”.