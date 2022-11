Fabio Cannavaro, ex difensore della Nazionale Italiana Campione del Mondo nel 2006 e attuale allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni de Il Mattino per parlare del torneo intercontinentale che partirà oggi in Qatar:

‘Kim sarà grande protagonista!” spiega l’allenatore degli Stregoni, rispondendo alla domanda su chi sarebbe stata la rivelazione del Campionato del Mondo 2022.