Sosa: “Il rendimento degli azzurri è stato straordinario, sembrano dei marziani”

Roberto ‘Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Vikonos Radio del rendimento degli azzurri in questi primi mesi. L’ex attaccante argentino ha definito gli azzurri dei marziani e ha inoltre parlato del Mondiale e della ‘sua’ Argentina. Queste le sue parole: “Da quando il Napoli si trova al primo posto non c’è stata nessuna squadra in grado di avvicinarsi a loro, il rendimento è stato straordinario, e come ha detto Spalletti gli azzurri sembrano dei marziano. In campionato e in Champions il Napoli è stato il migliore in Europa”. Poi sul Mondiale: “Mi dispiace molto che l’Italia non ci sia, poi c’è anche da dire che un torneo a novembre non mi piace per nulla e spero di non vederlo mai più. I Mondiali riescono ad unire tutto il popolo argentino, non esistono distinzioni almeno per un mese, siamo tutti uguali. L’Argentina è tra le favorite, così come il Brasile, la Francia e la Germania, e occhio alla Spagna”.