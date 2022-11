Novellino: “Le chiacchiere sulla sosta sono inutili, ci sarà per tutti”

Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90. Queste le sue parole: “In questa prima parte di stagione hanno fatto tutti il massimo. La squadra merita tutti i punti che ha. Luciano ha allestito una macchina perfetta, l’autostima è impressionante e anche l’organico è stato costruito in maniera intelligente. Le chiacchiere sulla sosta sono inutili, ci sarà per tutti. Tutti avranno le stesse difficoltà, ma gli azzurri hanno un grande vantaggio di 8 punti sul Milan. La preparazione sarà diversa anche in virtù del Mondiale, ma il Napoli non dovrà preoccuparsi sotto questo aspetto”.