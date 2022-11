Lautaro Martinez: “La Copa America trofeo importantissimo vinto in memoria di Diego”

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della squadra nerazzurra. Nel corso dell’intervista si è parlato delle origini del calciatore, dell‘Argentina, ed anche della Copa America vinta l’anno scorso in memoria di Maradona. La Coppa è stata per tutti gli argentini importante ma soprattutto un omaggio al Pibe de Oro, che non ha potuto assistere al ritorno alla vittori dell’Albiceleste. Queste le sue parole in merito: “La vittoria della Copa America per me e per tutta l’Argentina è stata una cosa fantastica, soprattutto per il difficile periodo che stiamo vivendo. Poi era da molto tempo che mancava un trofeo all’Albiceleste. Diego non c’è più, è stato un colpo molto duro per noi, ma in quell’anno gli abbiamo dedicato una Copa America importantissima. Ce l’abbiamo fatta con tanto duro lavoro e dobbiamo prepararci per il futuro”.