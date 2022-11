KKN – Giuntoli è sempre attento sul mercato, quattro i calciatori sul taccuino azzurro

Il Napoli, ma soprattutto il Ds azzurro Cristiano Giuntoli sono sempre molto attenti sul mercato in entrata dei partenopei. A una squadra già molto forte il direttore sportivo azzurro valuta le occasioni di mercato da aggiungere. AL momento sono 4 i nomi principali sul taccuino della società partenopea secondo Kiss Kiss Napoli: Doig, Samardzic, Frattesi e Mbeumo. Come riportato dallo radio ufficiale della società sono questi i calciatori che hanno attirato di più l’attenzione del Napoli, che potrebbe provarci già per il mercato di gennaio, oppure provare ad opzionarli per l’estate.