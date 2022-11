Esposito: “In passato c’erano troppi galli nel cortile. La città di Napoli merita lo scudetto”

Esposito, ex giocatore di Spalletti, ha parlato ai microfoni di Station Radio. Queste le sue parole: “Fin dai tempi di Sarri il Napoli ha vissuto grandi annate. Nonostante ciò, Giuntoli e la società sono stati investiti da critiche negli ultimi anni. In passato c’erano troppi galli nel cortile, ma Spalletti ha le redini della squadra in mano. Nessun giocatore si lamenta del proprio minutaggio, nessuna parola fuori posto. Credo che dopo la pausa Mondiali, il Milan potrà essere la principale antagonista degli azzurri. Anche se la juve lotterà fino all’ultimo per conquistare lo scudetto. Mi piacerebbe vedere i bianconeri secondi e gli azzurri in prima linea. La città di Napoli merita di vincere lo scudetto”.