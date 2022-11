Del Genio: “Demme gioca poco perché Lobotka è insostituibile, ma a Spalletti piace molto”

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ di Diego Demme, che nel Napoli trova sempre meno spazio. Il tedesco piace molto a Spalletti, ma è chiuso da un Lobotka straordinario che al momento non si può sostituire. Queste le sue parole: “Il poco spazio che ha trovato Demme è per colpa di Lobotka, perché Demme è forte e piace molto a Spalletti e nel Napoli ha fatto bene. Però al momento nessuno può sostituire Lobotka, e quindi Demme troverà sicuramente meno spazio. Ora bisogna capire se Demme vorrà aspettare la prossima estate dove sicuro andrà via oppure se ci sarà l’occasione anticipare la cessione già a gennaio. In questo caso bisogna anche che il Napoli trovi un sostituto all’altezza. Questo è uno scenario non facile ma neanche impossibile”.