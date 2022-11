Da Monza – Il Napoli punta Dany Mota, si proverà a strappare opzione per mercato estivo

Il Monza in questa inizio di campionato ha messo in mostra dei giocatori molto interessanti, e tra questi c’è anche Dany Mota. Il classe ’98 sta guidando l’attacco della squadra di Raffaele Palladino, e per questo il Napoli si è interessato a lui, così come altri club importanti. Come riportato da TuttoMonza il club di Silvio Berlusconi non si vuole privare di lui nel mercato di gennaio. Proprio per questo l’idea del club partenopeo è provare a strappare un’opzione dal club biancorosso per essere in prima fila nel mercato estivo per acquistare l’attaccante.