Il Napoli di mister Spalletti è una macchina perfetta, ma la cosa più incredibile è che questa squadra è ad appena inizio ciclo, e il lavoro è appena iniziato.

In questa sosta, la dirigenza è al lavoro per cercare di rinnovare diversi contratti, e la dirigenza, dopo aver chiuso la pratica di Lobotka, Rrhamani e Di Lorenzo, si occuperà dei rinnovi di Zielinski e Lozano, per cui i contatti sono appena partiti.

La volontà della dirigenza è trattenere questi giocatori forti.

Fonte: Cronache di Napoli.