Castagnini: “Il Napoli è una squadra straordinaria, speriamo che duri perché faccio il tifo per loro”

Renzo Castagnini, attuale direttore sportivo del Perugia ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei campionati di Serie A e Serie B. Ha parlato soprattutto delle due squadra in testa ai due campionati, ovvero Frosinone e Napoli. Queste le sue parole: “Non voglio fare il fenomeno ma ad inizio anno avevo parlato del Frosinone come una squadra importante e costruita molto bene. Il Napoli è una squadra straordinaria, speriamo che duri, faccio il tifo per loro, è giusto che lo vinca una squadra del Sud lo scudetto. E il Napoli ha tutte le carte in regola per vincerlo”.