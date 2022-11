Bonato: “Raspadori? Grande duttilità, ha avuto un impatto importante in azzurro”

A “1 Football Club” è intervenuto Nereo Bonato:

“Ho avuto la fortuna di parlare con Giacomo pochi giorni prima del suo trasferimento al Napoli, aveva espresso la voglia di far parte di una dimensione nuova. Si sentiva pronto per questo passo in avanti, ha avuto un impatto importante in azzurro. Può giocare da prima punta, ma anche da esterno a sinistra, soprattutto per la sua capacità di far giocare bene la squadra e per la bravura di leggere le azioni offensive. È un calciatore completo, dalla grande duttilità”.