Bellinazzo, è stato intervistato sulle pagine del Mattino, soffermandosi sul Napoli. Queste le sue parole: “Il modello Napoli è assolutamente da seguire. Non ricordo negli ultimi 20 anni una società che abbia tagliato il monte ingaggi migliorando così tanto il rendimento della squadra. Mi auguro che un titolo possa far capire alla società del Napoli l’importanza di costruire un grande centro sportivo che faccia da hub per i giovani del Sud”.