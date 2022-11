Serena elogia il Napoli: “Anche in Europa ha demolito tutti, brava la società su una cosa”

L’ex calciatore Aldo Serena, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato di alcuni argomenti tra cui la lotta scudetto.

Di seguito le sue parole al quotidiano: “La Juventus ci può ancora credere, ma tutto dipende dal Napoli: se prosegue a questi ritmi sarà difficile agganciarlo. Sinora ha fatto qualcosa di incredibile, sta giocando in maniera meravigliosa, è una squadra cangiante che alterna momenti diversi nell’arco della partita. Anche in campo europeo ha demolito tutti. Brava anche la società a scovare giocatori sconosciuti”.

“Pogba può essere davvero il nuovo acquisto di gennaio. Quando tornerà nel pieno dell’efficienza fisica sarà di grande aiuto per la Juventus. Consiglio ai bianconeri di non mettere da parte un elemento come Fagioli, uno dei giovani italiani più forti, che stimo tantissimo e ha tutte le qualità per poter emergere, anche a livello di Nazionale. Questo ragazzo deve continuare a giocare e a crescere”.