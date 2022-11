Pagliuca: “Meret si ritaglierà il suo spazio, è migliorato tantissimo”

In un’intervista al quotidiano Il Mattino, l’ex portiere italiano Gianluca Pagliuca ha parlato tra le altre cose di Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli è partito da titolare nell’amichevole tra Italia ed Albania ed ha attirato l’attenzione dello storico portiere dell’Inter. Parole al miele per il suo giovane collega.

Ecco le parole di Pagliuca: “Portiere completo, molto forte tra i pali, bravo sia nelle uscite alte che basse ed è cresciuto tantissimo anche nel gioco con i piedi. Il titolare è Donnarumma che è un fenomeno, ma sicuramente Meret riuscirà a ritagliarsi il suo spazio”.

“Ora le nazionali tra amichevoli e Nations League, oltre alle gare di qualificazione per i prossimi Europei, giocheranno molte più partite e il portiere del Napoli avrà la possibilità di mettersi in mostra. Quest’esordio da titolare con l’Italia se l’è meritato e io credo che Mancini l’abbia voluto premiare per quest’ottima stagione che sta vivendo col il Napoli. In questo momento in Italia con i portieri siamo messi molto bene con Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel“.