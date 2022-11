Montezine: “Non dimenticherò mai Napoli. C’è un azzurro che mi ha impressionato molto, ma non è Kvara”

In un’intervista al quotidiano Il Mattino, l’ex centrocampista del Napoli Fabio Cesar Montezine, ha parlato del Napoli tra passato e presente.

Di seguito le sue parole: “Le stagioni vissute nel Napoli le porto sempre nel cuore. Quando vedo le immagini dello stadio adesso dedicato a Maradona, ripenso alle nostre partite. Giocavamo in serie B, eppure il San Paolo era sempre affollato. La gente ci dava un grande sostegno anche se non lottavamo per lo scudetto. Peccato per come finì quella storia, però dopo il fallimento è cominciata una nuova era, con risultati straordinari“

Poi l’ex calciatore ha continuato: “Kvaratskhelia mi ha colpito. Molto. Ma il giocatore di questo Napoli che più mi impressiona è Osimhen. Sta facendo cose straordinarie, non credevo che potesse giocare così bene e segnare con questa frequenza. Ho scoperto poi che è un trascinatore. A distanza di tanti anni dalle mie partite a Napoli è straordinario”.