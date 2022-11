Maccarone: “Vi svelo chi è l’attaccante che più mi ha impressionato in Serie A”

L’ex calciatore Massimo Maccarone è intervenuto a 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli.

Ecco le sue parole: “Pensieri sui Mondiali? Seguirò la competizione per la passione per il calcio. Sicuramente non sono positive le azioni compiute dal Qatar e le situazioni vissute nel paese, spesso si tende a confondere lo sport con altro. Favorita per il Mondiale? Punto sull’Argentina“.

“Chi è l’attaccante che ha rubato maggiormente l’occhio in Serie A? Innanzitutto Osimhen, poiché seguo molto il Napoli, mi piace maggiormente per le sue caratteristiche. Ma dico anche Leao e Giroud, i quali continuano a far bene con la maglia del Milan. Anche Arnautovic è molto forte, sta disputando un’ottima stagione”.

“La missione di Spalletti sarà la valorizzazione di Raspadori? E forse anche la convivenza con Victor? Ho visto Jack allenarsi con il Sassuolo, mi ha impressionato. Nonostante la giovane età, è un calciatore maturo, si tratta di un ottimo attaccante. È un ragazzo che si può adattare con Osimhen e tanti altri calciatori. Può ricoprire più ruoli offensivi, vede benissimo la porta ed è ambidestro. Si tratta di un giocatore intelligente, Spalletti prenderà in esame le sue caratteristiche per valorizzarlo, concedendogli anche più spazio”.