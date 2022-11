La Ssc Napoli ricorda: “13 giocatori diversi andati in rete in Serie A, solo due squadre hanno fatto meglio in Europa”

La Ssc Napoli, con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, ha ricordato una delle chiavi del successo degli azzurri in questa stagione: i tanti giocatori andati a segno. Infatti, in Serie A, sono ben 13 gli azzurri andati a segno. Solo Marsiglia e Valencia, con 14 elementi, hanno portato più giocatori in rete nei top 5 campionati europei.

“Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in questa Serie A. Sono ben 13 i calciatori azzurri che sono andati a segno in queste prime 15 giornate: Politano, Kvaratskhelia, Lobotka, Osimhen, Zielinski, Simeone, Raspadori, Olivera, Kim, Di Lorenzo, Anguissa, Lozano, Juan Jesus. Nei top-5 campionati europei solo Marsiglia e Valencia contano più calciatori andati in gol: 14”.