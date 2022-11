Damiani: “Spalletti può cambiare modulo serenamente, i giovani azzurri sono affamati”

Oscar Damiani è intervenuto a Febbre a 90:

“Il Napoli è veramente forte, non mi aspettavo questo campionato. La squadra gioca un ottimo calcio, la società ha le idee chiare, Giuntoli ha fatto acquisti mirati, i giovani azzurri sono affamati, l’organico è di livello straordinario e se penso che Raspadori e Simeone non sono titolari non so quante formazioni in serie A possano permetterselo. Le scelte societarie sono state perfette: giocatori pagati poco, di qualità, il club ha fatto un lavoro eccellente. In più, Spalletti può cambiare modulo serenamente, le partite ravvicinate lo hanno aiutato a tenere il gruppo sempre sul pezzo, poi la città di Napoli aiuta tanto, ho giocato in azzurro qualche anno e so perfettamente cosa vuol dire giocare a Napoli, sono stati gli anni tra i più belli della mia vita, non solo sportiva”.