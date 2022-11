Corriere – Il nuovo obiettivo di Giuntoli è un giovane talento del Camerun

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto a proposito di un nuovo nome seguito da Cristiano Giuntoli per tentare di rafforzare il Napoli. Si tratta di Bryan Mbeumo, esterno connazionale di André-Frank Zambo Anguissa che gioca nel Brentford. È un classe 99 che spicca per versatilità e per la qualità del suo mancino, oltre che per l’abilità sui calci piazzati. Difficilmente il ds del Napoli porterà a compimento delle operazioni di mercato a gennaio, ma il nome di Mbeumo, tra i maggiori osservati del Mondiale, resta attenzionato.